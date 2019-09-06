Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова определилась с кандидатурой на пост «языкового омбудсмена» страны. На эту должность она выдвинула бывшего народного депутата Тараса Креминя, ранее занимавшегося вопросами образования и входящего в число инициаторов ряда законопроектов, связанных со статусом украинского языка. Вскоре руководители ещё двух органов исполнительной власти должны предложить свои кандидатуры, после чего члены правительства выберут одного из трёх претендентов на пост.

Должность, на которую выдвигается Креминь, была введена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», вступившим в силу в июле этого года. Этот документ определяет новую языковую политику на Украине и способы её реализации. В частности, законом установлено, что все граждане страны и те, кто претендует на получение гражданства, должны владеть украинским языком. Все люди, занимающие государственные должности, сотрудники правоохранительных органов, медучреждений, учебных заведений т.д., в свою очередь, обязаны использовать украинский язык в своей работе. Некоторые положения закона пока ещё не вступили в силу. Так, например, обязательный экзамен по языку для людей, желающих получить гражданство Украины, вводится лишь с июля 2021 года.

В обязанности уполномоченного по защите государственного языка входит контроль за соблюдением языкового законодательства, рассмотрение жалоб населения и составление ежегодных публичных отчётов о своей работе. Кроме того, он вправе инициировать расследования при подозрении на нарушения относящихся к его сфере деятельности законов.

«Языковой» омбудсмен выбирается правительством из трёх кандидатур — по одной от Национального агентства по вопросам госслужбы, министерства культуры и Людмилы Денисовой — уполномоченного по правам человека. Только в её ведомстве на должность претендовали 11 человек.

По результатам открытого конкурса комиссия большинством голосов рекомендовала мне как уполномоченному для представления кабинету министров Украины кандидатуру Креминя Тараса Дмитриевича, — сообщила она на своей странице в Facebook.

Ожидается, что вскоре будут известны имена конкурентов от Национального агентства по вопросам госслужбы и от министерства культуры. Но шансы Креминя уже оценивается достаточно высоко. О потенциальном омбудсмене известно достаточно много. С 2010-го Креминь входил в партию Арсения Яценюка «Фронт перемен» и был от неё депутатом Николаевского областного совета, а в 2014-м, после Евромайдана, вошёл в Верховную раду, депутатом которой оставался до этого года. Кроме того, в это же время он возглавлял парламентский подкомитет по вопросам дошкольного, общего среднего, инклюзивного образования, а также обеспечения реализации права на образование лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория (имеются в виду самопровозглашённые Донецкая и Луганская республики). На этой должности Креминь снискал репутацию активного защитника украинской мовы и, как считают многие, идейного борца с русским языком. В числе инициатив, соавтором которых числится экс-депутат: законы «Об образовании», «О профессиональном предвысшем образовании», «О среднем образовании» и тот самый, который вводит должность омбудсмена, — «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Все эти факты вызывают критику со стороны оппонентов Владимира Зеленского, ведь новый президент обещал пересмотреть курс своего предшественника Петра Порошенко, в том числе, и по поводу государственного языка. Однако, если Креминь действительно будет утверждён правительством в качестве омбудсмена, перемен ждать едва ли стоит.

Соратники Зеленского и сами уже неоднократно демонстрировали бескомпромиссность в языковом вопросе. Так, например, неделю назад экс-председатель пропрозидентской партии «Слуга народа», а ныне спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, отключил микрофон депутату от пророссийской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину за то, что последний выступал на русском языке.