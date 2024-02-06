«Кто руководство»: в Киеве задумались после слов Зеленского о перезагрузке Депутат Рады Кучеренко пошутил про власть после слов Зеленского о перезагрузке

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости «перезагрузки» властей вызвало вопросы у депутата Верховной рады от «Батькивщины», первого заместителя председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексея Кучеренко. Политик в Facebook (деятельность в РФ запрещена) с иронией уточнил, а кто, собственно, является властью в стране.

Президент заговорил о необходимости перезагрузки руководства страны. Стесняюсь спросить — а кто же у нас «руководство страны»?! — заметил Кучеренко.

Ранее Зеленский признался, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного и других руководящих лиц. Политик пояснил, что такие меры он рассматривает как способ «перезагрузить» страну и дать импульс новому началу, поскольку сейчас стране очень важно сплотиться и идти в одном направлении.

До этого военкор Евгений Поддубный подчеркнул, что неспособность Зеленского контролировать вертикаль власти в Киеве окончательно лишает его политической легитимности. По его мнению, ситуация вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного с вовлечением США говорит о полном крахе украинской государственности, которая началась еще раньше, в тот момент, как лидер страны отменил выборы и тем самым «подтвердил недемократическую суть» нынешнего политического режима на Украине.