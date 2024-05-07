Кто придет на поклон? Как инаугурация Путина стала причиной раскола в ЕС

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Инаугурация Владимира Путина на новый президентский срок стала причиной разногласий в Евросоюзе, пишет Spiegel. Какие из стран Европы решили отправить своих представителей на церемонию, кто отказался присутствовать?

Когда пройдет инаугурация Путина

Церемония инаугурации президента пройдет в Кремле 7 мая, начало запланировано на 11:40 мск. Она станет пятой в политической карьере Путина. Президентский пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, и действующий глава государства получил рекордные 87,28% голосов.

Торжественная церемония пройдет в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца в присутствии большого количества гостей. Среди них представители всех трех ветвей власти — законодательной, исполнительной и судебной. В обязательном порядке приглашают руководителей администрации президента, депутатов Госдумы и Совета Федерации, а также судей Конституционного суда и дипломатов.

Кроме того, на церемонии присутствуют кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герои России, кавалеры орденов «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, представители бизнес-групп, основных конфессий России, участники штаба избирательной кампании и доверенные лица президента, а также другие приглашенные лица. Так, ТАСС сообщает, что на церемонию инаугурации прибыл голливудский актер с российским гражданством Стивен Сигал.

Каждая инаугурация президента представляет собой значительную веху истории России: сегодня же, 7 мая, после инаугурации действующее правительство РФ должно уйти в отставку согласно статье 116 Конституции РФ. После этого глава государства в течение двух недель должен внести в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра.

Кто из иностранных представителей будет на инаугурации Путина

На церемонию инаугурации президента традиционно приглашаются представители других стран. Как пишет немецкое издание Spiegel, в 2024 году это стало причиной серьезного раскола в Евросоюзе. Страны разделились во мнениях из-за отношения к специальной военной операции РФ на Украине.

Так, Франция, Венгрия и Словакия хотят отправить своих представителей на церемонию, чтобы сохранить связи с Россией. Пятую республику на инаугурации президента России может представить Пьер Леви. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на дипломатический источник.

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией или российским народом, и у нас нет желания изменить режим в Москве», — подчеркнул ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с китайским лидером Си Цзиньпином.

В общей сложности, по данным Reuters, до семи стран Евросоюза могут прислать своих послов на инаугурацию Путина. Какие это будут страны, не называется. Spiegel отмечает, что некоторые европейские дипломаты выступали против игнорирования церемонии — по их словам, это даст России повод в дальнейшем самой не считаться с дипломатическими нормами.

Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон

Как инаугурация Путина раскалывает Европу

Однако среди стран Евросоюза возобладала точка зрения противников России. Reuters пишет, что бойкотировать инаугурацию будут 20 стран ЕС. Германия, например, считает участие в ней «неуместным».

«Германия не станет принимать участие в церемонии», — объявили в МИД Германии в понедельник.

В настоящее время посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф отозван из Москвы для консультаций. Официальный Берлин обвинил Россию в кибератаках на правящую Социал-демократическую партию (SPD) и немецкие концерны.

Также на церемонии в Москве не будет официального представителя ЕС, посла Польши Кшиштофа Краевского, бельгийского посланника Марка Михельсена, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также представителей Госдепартамента США.

Великобритания также не намерена направлять своего представителя на инаугурацию президента России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Запада «скалозубством».

«У меня один вопрос: а есть еще чем гордиться, кроме самоизоблачающего безумия относительно того, что они будут поддерживать киевский режим до самого конца, хотя конец, по-моему, уже настал, потому что потери несет не столько киевский режим, сколько граждане Украины», — заявила она в эфире «Соловьёв Live».

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