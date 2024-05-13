Крысы побежали с корабля: как идет наступление ВС РФ под Харьковом 13 мая

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 «Ураган»

Киев срочно сменил командующего украинскими силами на Харьковском направлении на фоне стремительного наступления российских военных. Как проходят бои в Харьковской области 13 мая, что случилось с «укрепленной линией обороны» ВСУ, и кого Киев назначил командовать обороной под Харьковом?

Как идет наступление в Харьковской области 13 мая

По последним данным, российские войска подняли флаг над населенным пунктом Глубокое в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Отмечается, что бои за поселок еще не закончились. Минобороны РФ не сообщало об освобождении Глубокого, отмечая только, что там ВС РФ отражают контратаки ВСУ.

Telegram-канал «Адекватный харьковчанин» рассказал общую диспозицию на Харьковском направлении.

«Левый фланг (Шебекино, село Красное), правый фланг (Гоптовка-Нехотеевка). Ширина фронта 37 км. Глубина фронта увеличивается, сейчас на левом фланге глубина — 12 км, на правом — 15 км. Идем в двух направлениях. Первое направление — Липцы. Там первая линия обороны Харькова. Дойдем, перекроем трассу из Харькова на Крым. Второе направление — Волчанск. Там оборона ВСУ трещит, мы захватили уже 75 пленных (СпН ГУР, погранцы, тероборона, „Кракен“). Мы бьем в тыл правого фланга Северного фронта, по Чугуеву и Малиновке», — объясняет канал.

Telegram-канал «Сварщики» сообщил, что Волчанск и окрестные населенные пункты Липцы, Зыбино, Старицу, Лукьянцы, Волчанские Хутора и Бугроватку штурмуют пять батальонов тактической группировки «Север». Освобождены Мороховец, Олейниково и Зеленое.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало. По сообщениям СМИ и военкоров, с начала операции на Харьковском направлении заняты 11 населенных пунктов.

Фото: МО РФ Боевая работа расчетов ПТРК «Корнет»

Как реагируют ВСУ на наступление российских войск

Депутат Харьковского облсовета Александр Скорик сообщил, что ВС РФ начинают окружать Волчанск с одной стороны. Украинская сторона пишет про «очень сложные позиционные бои» и тяжелые разрушения в городе.

Волонтер Алексей Живов в своем Telegram-канале пишет, что ВСУ «несмотря на публичные истерики» и сдачу некоторых населенных пунктов, «обороняются» по науке и с боями отходят к Харькову.

ВСУ перебрасывают подкрепления. «Сварщики» пишут, что подкрепления идут из-под Константиновки (Бахмутское направление) и с Херсонского направления, противник стягивает натовскую технику.

Telegram-канал «Южный фронт» пишет, что генштаб ВСУ снимает с Лиманского направления подразделения 60-й механизированной, 63-й механизированной и 45-й воздушно-десантной бригад и перебрасывает на Харьков и Сумы.

Инсайдерский Telegram-канал «Резидент» утверждает со ссылкой на источник в украинском Генштабе, что 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ, сформированная на основе бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), игнорирует приказы главкома ВСУ Александра Сырского и отказывается выдвигаться на позиции под Харьков.

Сообщалось также, что из Волчанска эвакуировалась местная администрация и часть населения. Из Харькова также продолжают уезжать местные жители.

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Что случилось с «укрепленной линией обороны» ВСУ

Командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский рассказал «Би-Би-Си», что российские войска беспрепятственно вошли на Украину, поскольку на границе не было никаких оборонительных линий. Как пишет «Страна.ua», властям в Киеве задают вопросы о том, где оборонительные сооружения, о «мощи» которых заявлял лично президент Владимир Зеленский.

«Первой линии обороны не было. Мы это видели. Русские просто вошли. Они просто вошли, и не было никаких заминированных полей», — рассказал Ярославский.

Telegram-канал «Time of War» опубликовал карту линий обороны ВСУ на Харьковском направлении. Видно, что в глубине от границы России, особенно к востоку от реки Оскол, расположены протяженные линии укреплений. Между тем, в направлении Липцов единой линии укреплений не наблюдается.

«У границы противник, считай, особо не подготавливался для обороны. Так как не позволял рельеф. Они сделали акцент в глубине», — указывают авторы канала.

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press Фортификационные сооружения Украины

Зачем Киев поменял командующего в Харькове, чем он известен

11 мая Киев во второй раз за два месяца сменил командующего группировкой войск «Харьков». На место Юрия Галушкина, который был назначен в апреле, пришел бригадный генерал Михаил Драпатый, кавалер звания Героя Украины и ордена Богдана Хмельницкого.

Как отмечает Telegram-канал «Милитарист», генерал Драпатый получил награду за разгон «антимайдана» в Мариуполе в 2014 году, позже принимал участие в боевых действиях в Донбассе, командовал 72-й бригадой ВСУ, 58-й бригадой и оперативно-стратегическим командованием «Херсон». В июне 2021 года Драпатый завершил обучение в командной школе в Великобритании.

Что пишут в Сети о перестановках в ВСУ

Как отмечает Readovka, в ВСУ уже несколько месяцев после смены главнокомандующего продолжается ротация высших офицерских постов. Ранее с поста сняли спикера «Таврии» Дмитрия Лихового, а также спикера ВВС ВСУ Юрия Игната.

В соцсетях иронизируют над фамилией нового командующего Драпатого.

«Командующим группировки „Харьков“ ВСУ назначен Михаил Драпатый. Теперь все действия солдат будут соответствовать его фамилии (от драпать – бежать. – прим. NEWS.ru)», — пишут в X (ранее Twitter).

Российские пользователи предполагают, что Галушкин предпочел оказаться подальше от харьковского направления.

«Крысы побежали с корабля!» — радуются в Telegram.

Украинцы также недовольны бесконечными кадровыми перестановками в ВСУ.

«Да хватит уже переставлять кровати в борделе!» — возмущаются в комментариях.

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