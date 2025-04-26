Крышка гроба папы римского Франциска закрылась навсегда Церемония закрытия гроба папы римского закончилась в соборе Святого Петра

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Церемония закрытия гроба с телом папы римского Франциска прошла в соборе Святого Петра. При этом лицо понтифика было покрыто белым шелковым платком, сообщила служба печати Святого престола.

Обряд проводил кардинал-камерленго Римско-католической церкви Кевин Фаррелл. На данный момент он взял на себя роль руководителя, осуществляя административное управление делами Святого престола до избрания нового папы.

Сегодня вечером, в 20:00 (21:00 мск), у Алтаря Исповедания собора Святого Петра, как и было объявлено, состоялся обряд закрытия гроба Римского Понтифика, — указано в сообщении.

Церемонию посетили, в том числе, родственники папы римского Франциска. В гроб положили специальный нотариальный акт. В нем прописаны основные вехи жизни понтифика.

Всего с усопшим попрощались около 250 тысяч человек. Они посещали собор Святого Петра с 23 по 25 апреля. Церемония похорон состоится 26 апреля. Сам понтифик ушел из жизни в начале этой недели. Ему было 88 лет.

Ранее историк Борис Филиппов предположил, что место покойного папы римского Франциска может занять неевропейский кардинал. Например, претендент из Африки, Азии или Латинской Америки. Он отметил, что на грядущем конклаве нет явного лидера среди кандидатов.