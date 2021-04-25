Крым ответил Германии на претензии по закрытому Чёрному морю

https://static.news.ru/photo/10a01d6a-a31b-11e9-88ab-fa163e074e61_660.jpg «Сметливый» Фото: Artem Topchiy/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Претензии Германии к закрытию Россией части акватории Чёрного моря в Крыму посчитали необоснованными. У РФ есть полное право это сделать, и она объяснила «чёрным по белому правомерность своих действий».

Об этом РИА Новости рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он отметил, что немецким дипломатом стоит делать меньше скоропалительных и непродуманных заявлений по поводу якобы имевших место нарушений со стороны России.

Депутат посоветовал Германии тщательнее изучать как заявления официальных лиц в Москве, так и нормы международного права. А конкретное высказывание МИД ФРГ Гемпель считает «только публичной пеной в угоду США».

Ранее в Германии выступили с критикой России по поводу закрытия части акватории Чёрного моря, так как «речь идёт о международных и территориальных водах нелегально аннексированного Крыма».

Бывший начальник пресс-службы Минобороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что отвод российских войск от границы с Украиной никак не скажется на обороноспособности ни Крымского полуострова, ни России в целом. Полуострову хватит военных, чтобы продержаться несколько дней и дождаться помощи, писал NEWS.ru.