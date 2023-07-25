Крушение пожарного самолета в Греции попало на видео

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

В Греции разбился самолет, задействованный в тушении пожара, передает местный телеканал ERT. Авиакатастрофа произошла на острове Эвбея. Момент аварии попал на видео.

На кадрах видно, как самолет снижается и сбрасывает воду на очаг возгорания. Затем при развороте воздушное судно исчезает за холмом, после чего виден взрыв.

В районе Платанистоса в Каристосе произошло падение Canadair. Сейчас над местом падения летает вертолет, чтобы увидеть, что произошло, — говорится в сообщении канала.

Предполагается, что самолет мог упасть из-за того, что задел крылом землю или дерево, пишет газета «Этнос». Воздушное судно потерпело аварию в труднодоступном месте. Туда направлены пожарные и полиция.

По предварительным данным, управляли самолетом двое греческих пилотов, одному из которых 26 лет. Предполагается, что оба они погибли, поскольку связаться с ними не удается.

Ранее сообщалось, что в Польше разбился легкомоторный самолет Cessna. Воздушное судно упало на ангар, в котором находились люди. В результате погибли пять человек. Еще столько же получили травмы. Самолет применялся для поднятия парашютистов в воздух. Катастрофа произошла, когда он заходил на посадку, а люди прятались в ангаре от плохой погоды.