Крушение лодки обернулось тремя десятками погибших у берегов Италии 34 человека погибли при крушении лодки в Ионическом море у берегов Италии

Парусная лодка потерпела крушение в Ионическом море в 120 милях от берегов итальянского региона Калабрия, сообщает местная газета Corriere della Calabria. Согласно ее сведениям, жертвами стали 34 человека, среди которых восемь несовершеннолетних.

Как уточнила газета, в общей сложности на борту судна могли находиться 66 человек, включая 26 детей. После крушения пассажиры на протяжении нескольких дней находились в открытом море, ожидая помощь. Для поиска людей были задействованы самолеты.

Прибывшим спасателям удалось спасти 11 пассажиров судна. Тела погибших при крушении приняли на борт корабли службы береговой охраны.

Ранее СМИ сообщали о крушении вертолета Robinson 66 в Амурской области, на его борту находились шесть человек. Пилот и трое пассажиров погибли, было возбуждено уголовное дело. Также появились кадры с места крушения Robinson R-66, на которых видны обломки воздушного судна.

Позднее Росавиация подтвердила гибель четырех человек в результате авиакатастрофы в Амурской области. Расследованием инцидента займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Дальневосточного МТУ Росавиации. Спасатели Хабаровской вылетели на операцию на вертолете Ми-8.