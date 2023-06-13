Популярный у россиян европейский банк ужесточил для них требования Forbes: банк Revolut начал блокировать операции россиян

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Британско-литовский банк Revolut начал блокировать операции россиян по своим счетам, сообщили Forbes четверо клиентов банка. Поводом для ограничений стало ужесточение требований к документами, подтверждающим право проживать в Европе. Как пишет издание, именно этот банк стал одним из ключевых для покинувших Россию граждан.

По словам одного из держателей карты Revolut, проживающего во Франции, за несколько дней до окончания долгосрочной визы банк попросил от него предоставить документы, подтверждающие право находиться на территории Евросоюза. В противном случае Revolut пригрозил ограничить операции по счету. В результате счет был и вправду ограничен, а входящие переводы заблокированы. Несмотря на это, россиянин по-прежнему может тратить оставшиеся на счету средства. В банке подчеркнули, что ограничения будут сняты, как только все требования будут удовлетворены.

С похожей ситуацией столкнулись россияне, временно или постоянно проживающие в Латвии. По их словам, с ними связывались представители банка Revolut и требовали предъявить документы, подтверждающие продление визы или ВНЖ.

С учетом ситуации с выдачей ВНЖ в Латвии я надеюсь получить его только в августе-сентябре. Никакие справки о том, что документы сейчас на рассмотрении, Revolut не принимает, — рассказал основатель латвийской компании по производству складных домов Геннадий Бакунин.

Как заявил представитель банка Пэдди Кроули, политика Revolut по отношению к россиянам и белорусам действительно была ужесточена. Новые ограничения действуют во всех странах, где присутствует банк.

Ранее россияне, имеющие карты турецкого Denizbank, стали получать сообщения о списании средств. В русскоязычных Telegram-чатах клиенты кредитной организации отмечают, что в онлайн-приложении эти снятия фигурируют как «комиссия за управление счетом».

Как рассказал позднее представитель Denizbank, клиенты получили уведомления о списаниях средств со счетов из-за технической ошибки коммуникационной инфраструктуры. По его словам, деньги граждан России и других клиентов — нерезидентов Турции остаются в целости и сохранности на их счетах.