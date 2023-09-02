Крупнейший производитель меди в Европе сообщил о краже на сотни млн евро

Фото: Rupert Oberhäuser/Global Look Press

Один из крупнейших производителей меди в Европе, немецкая компания Aurubis AG, оказался жертвой обширных хищений, которые могут привести к значительным убыткам в сотни миллионов долларов, пишет Financial Times. Компания обнаружила несоответствия в данных о запасах и поставках металла в своем немецком подразделении, которое специализируется на переработке меди.

Руководство Aurubis пришло к выводу, что это следствие «преступной активности». Расследованием занялось Управление уголовной полиции Германии.

Aurubis пока не может точно определить размер потенциальных убытков, но не исключает, что они могут составить от 100 до 300 миллионов евро. В связи с этим компания предупредила, что не сможет достичь запланированного показателя чистой прибыли для уплаты налогов в текущем финансовом году, завершающемся в сентябре, который оценивается в 450-550 миллионов.

В предыдущем году Aurubis произвела 1,1 миллиона тонн меди и заработала выручку в размере 18,5 миллиарда.

Ранее госкорпорация «Росатом» и ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова» (ОАО «Красцветмет») подписали соглашение о сотрудничестве в сфере извлечения редких и редкоземельных металлов, а также разработки новых материалов. Как сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев, это позволит к 2030 году войти в ряды мировых технологических лидеров в некоторых сферах.