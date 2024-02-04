Крупнейший на Украине производитель стали заявил о принятии кризисных мер «АрселорМиттал Кривой Рог» принял кризисные меры из-за отключения света

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Крупнейший на Украине производитель стали «АрселорМиттал Кривой Рог» был вынужден принять кризисные меры, сообщил представитель пресс-службы предприятия Владимир Гайдаш изданию «Общественное». По его словам, на комбинате возникла сложная ситуация из-за отключения электроэнергии.

Ранее в Сети появились кадры масштабного пожара в Кривом Роге. По данным СМИ, перед этим раздался взрыв. Гайдаш при этом не подтвердил информацию о соответствующих катастрофах на предприятии.

Сообщалось, что Минэнерго Украины 3 февраля зафиксировало сбои в работе объекта генерации электроэнергии, расположенного в Днепропетровской области. В ведомстве сообщили, что временные нарушения начались из-за взрывов. Указывается, что по той же причине начался пожар на одной из подстанций «Укрэнерго».

По словам главы областной военной администрации Сергея Лысака, без света остались около 15 тысяч жителей Днепропетровской области. Он добавил, что также частично обесточен скоростной трамвай в Кривом Роге. Помимо этого, в городе ввели аварийные отключения электроэнергии.