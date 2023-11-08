Крупнейший голубой бриллиант нашел нового владельца Крупнейший в истории аукционов голубой бриллиант продан почти за $44 млн

Фото: MARTIAL TREZZINI/EPA/ТАСС

Голубой бриллиант Bleu Royal

Голубой бриллиант Bleu Royal, являющийся наиболее крупным из когда-либо представленных на торгах, ушел с молотка, сообщает «Москва 24» со ссылкой на информацию аукционного дома Christie’s. Как уточняется, покупатель оценил камень с бриллиантовым кольцом в $43,805 млн.

Уникально окрашенный бриллиант Bleu Royal и бриллиантовое кольцо. <...> Реализованная цена — 39,505 млн швейцарских франков, — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, торги прошли в Женеве. Масса Bleu Royal составляет 17,61 карата. На аукционе камню была присвоена стартовая цена почти в $35 млн. В течение полувека бриллиант был экспонатом частной коллекции.

Ранее семилетняя американка Аспен Браун нашла алмаз весом 2,95 карата во время прогулки в парке «Кратер алмазов» в свой день рождения. Ребенок подобрал камень размером с горошину на тропинке. Бриллиант Аспен имеет золотисто-коричневый цвет и сверкающий блеск. Государственный парк «Кратер алмазов» находится в Мерфрисборо, в штате Арканзас. Как уточнили в пресс-службе парка, каждый день один или два посетителя находят на территории парка алмазы. С момента его образования гости обнаружили уже более 75 тысяч драгоценных камней.