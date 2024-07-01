Крупнейший бордель мира заманивает английских фанатов на Евро-2024 Английских фанатов предупредили о последствиях ночи в крупнейшем борделе мира

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Болельщики сборной Англии

Болельщики сборной Англии пользуются скидками на проживание в крупнейшем борделе мира Pascha в Кельне, сообщило издание Daily Star. Однако эксперты по безопасности предупреждают о китайских шпионах, которые могут попытаться устроить «ловушку» для британцев.

11-этажный отель Pascha площадью в девять тысяч квадратных метров известен тем, что в нем работают 120 секс-работников. Заведение предлагает дешевые тарифы для футбольных болельщиков во время Евро-2024. Поэтому английские футбольные фанаты забронировали в отеле более 120 номеров во время групповых матчей и матча 1/8 финала со Словакией.

При этом отмечается, что в отношении заведения сейчас проводится расследование, так как один из этажей может занимать китайская разведка. Поэтому под пристальным вниманием британской разведки может оказаться любой, кто останавливался в скандальном отеле. Источник в британской разведке сообщил изданию, что это классический трюк с вербовкой: болельщики проведут «отличную ночь», после которой их ждет расплата.

Их выходки будут известны, и они могут ожидать, что за их будущим поведением будут следить, и, возможно, такой подход будет неудобно объяснять любимому человеку, — объяснил специалист.

Представитель отеля заявил, что английские фанаты всегда хорошо проводят время в заведении и официанты им благодарны. По его словам, английских болельщиков с нетерпением ждут в Кельне.

Ранее конфликт между болельщиками сборной Англии по футболу и сербскими фанатами произошел в одном из баров в немецком Гельзенкирхене перед матчем первого тура Евро-2024. Появилось видео, на котором запечатлена массовая драка. В ролике заметно, что разбушевавшиеся мужчины швыряют друг в друга пластиковые стулья, которые стояли на уличной веранде бара. Вскоре в кадре появились полицейские, которые с дубинками стали разгонять конфликтующих.