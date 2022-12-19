Крупнейший балтийский завод удобрений остановил работу из-за стоимости газа

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Завод Achema (Литва)

Завод Achema в Литве приостановил работу из-за роста стоимости газа, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы компании. Это предприятие является самым крупным в странах Балтии производителем удобрений. До этого компания сообщала о временном прекращении работы предприятия в Йонаве. Деятельность была возобновлена в ноябре.

Предприятие из-за значительного подорожания природного газа приостанавливает производство аммониака, который является основным сырьем для удобрений и которого производится до 1,2 млн кубометров в год, — говорится в новом заявлении пресс-службы завода.

Представители предприятия предполагают, что работа может быть возобновлена уже к концу февраля. Сейчас продолжается деятельность только подразделения компании по производству аммиачной селитры и смоляного вара.

Ранее энергоэксперт Борис Марцинкевич заявил, что введение ЕС потолка цен на СПГ приведет к тому, что Россия откажется от торговли газом с Европой, однако аналогичную позицию также могут занять Катар и Норвегия. Эти три страны являются крупнейшими поставщиками СПГ в Европу, поэтому их потеря приведет к существенному росту цен на газ, а также сделает его рынок дефицитным, добавил дипломат.

По его словам, в таком случае ЕС придется использовать газ из подземных хранилищ, которые заполнялись в период скачка цен на этот ресурс.