Крупнейшие энергетические компании Франции забили тревогу из-за цен на газ JDD: крупнейшие энергетические компании Франции забили тревогу из-за цен на газ

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Крупнейшие энергетические компании Франции Engie, EDF и TotalEnergies выступили с совместным заявлением, в котором выразили свою обеспокоенность стремительным ростом стоимости сырья из-за сокращения поставок из России, пишет издание Le Journal du dimanche. Они призвали сократить потребление электроэнергии, чтобы смягчить технические опасности и геополитические потрясения. Возникший кризис, по мнению энергетиков, является серьёзной угрозой для единства Франции.

Мы должны коллективно реагировать на спрос на энергию, сокращая наше потребление, чтобы заполучить пространство для манёвра. Это пригодится нам, чтобы смягчить любые технические опасности или геополитические потрясения, — сказано в совместном пресс-релизе.

Представители компании подчеркнули, что исход событий зависит от вовлечённости всех европейских государств.

Вице-президент Швейцарской народной партии (ШНП) Магдалена Мартулло-Блохер ранее заявила, что санкции против российского газа могут привести к распаду Евросоюза. Она призвала европейских политиков осознать свою ответственность и признать, что они зависят от российского газа. По её мнению, Европа должна договориться с президентом России Владимиром Путиным.