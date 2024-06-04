Крупнейшая партия Швейцарии хочет видеть Россию на саммите по Украине Крупнейшая партия Швейцарии UDC хочет видеть Россию на саммите по Украине

Россия должна быть приглашена к участию в саммите по Украине, считает крупнейшая партия Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC). В своем заявлении UDC призывает власти страны пригласить РФ на встречу, чтобы это мероприятие не превратилось «в одностороннюю конференцию по пропаганде и вооружению», передает РИА Новости.

UDC призывает к участию всех сторон в конфликте и к тому, чтобы не создавалось впечатление, что Швейцария организует конференцию для противников России. Это было бы катастрофическим и еще больше вовлекло бы Швейцарию в этот конфликт. Поэтому федеральный совет должен приложить все усилия для того, чтобы российская сторона также участвовала в Бюргенштокской конференции. Это подразумевает официальное письменное приглашение для России со стороны Швейцарии, — сказано в документе.

«Демократический союз центра» — крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Известно, что UDC против вступления Швейцарии в Евросоюз и Североатлантический альянс, партия считает, что нейтралитет страны должен быть строгим. Кроме того партия высказывалась против санкционной политики в отношении Москвы и поставок швейцарского оружия Киеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что многие страны не хотят участвовать в «мирном саммите» Украины. По его словам, представители этих государств не хотят тратить свое время на мероприятие без целеполагания. Обсуждение урегулирования конфликта возможно только при участии российской стороны, отметил он.