Крупнейшая на Украине горнодобывающая компания остановила работу Bloomberg: горнодобывающая компания Ferrexpo остановила работу на Украине

Фото: ferrexpo.com

Одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo остановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии, сообщает Bloomberg. Отмечается, что компания располагает необходимым объемом продукции, чтобы удовлетворить ожидаемые объемы продаж при сохранении текущих логистических цепочек и коридоров.

Один из крупнейших производителей железной руды на Украине Ferrexpo PLC приостановил работу из-за ограниченных поставок электроэнергии, — говорится в публикации.

В ДТЭК, владеющей многими украинскими энергокомпаниями, сообщили, что с 11 октября в Киеве и области начнутся почасовые отключения света. В СМИ появилась таблица с графиком отключений в различных районах города. Свет планируется отключать не более чем на четыре часа в сутки.

Утром 11 октября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Одесскую, Сумскую, Днепропетровскую области. Также сообщалось, что в Одессе и области прогремели взрывы. В регионах работают системы противовоздушной обороны.