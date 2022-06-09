«Круглый толстячок»: что известно о безумце, задавившем людей в Берлине Водителем, наехавшим на группу школьников, оказался 29-летний «немецкий армянин» Гор Х. Почему власти ФРГ не спешат признавать трагедию терактом?

Фото: FILIP SINGER/ТАСС

Германия потрясена трагедией, разыгравшейся накануне в самом центре Берлина. Средь бела дня водитель выехал на пешеходную зону знаменитого бульвара Курфюрстендамм и направил автомобиль прямо на людей. Под колеса попала группа десятиклассников, приехавших в столицу из маленького городка земли Гессен. Их 51-летняя учительница погибла на месте. Всего мужчина успел ранить 14 человек, в основном школьников, прежде чем был задержан. Наутро 9 июня у полиции не осталось никаких сомнений: это не был несчастный случай, за рулем сидел «безумец, действовавший в состоянии буйного помешательства». Как выяснил журнал Spiegel, задержанным оказался 29-летний Гор Х., «обладатель немецкого и армянского паспортов». Что он делал в Германии? И почему власти ФРГ не спешат говорить о теракте, хотя сами же проводят параллель с атакой, которую совершил на грузовике тунисец Анис Амри на берлинской рождественской ярмарке на Брайтшайдплац в 2016 году? Кстати, оба места преступления находятся совсем рядом, но следователям еще предстоит выяснить, простое ли это совпадение...

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press Полиция фиксирует следы на разбитой витрине магазина, где после инцидента застряла машина. Берлин. Германия Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press. Полиция фиксирует следы на разбитой витрине магазина, где после инцидента застряла машина. Берлин. Германия Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press На месте трагедии работают оперативные службы. Берлин. Германия Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press. На месте трагедии работают оперативные службы. Берлин. Германия Фото: Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press На месте трагедии работают оперативные службы. Берлин. Германия Фото: Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press. На месте трагедии работают оперативные службы. Берлин. Германия Фото: Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press На месте трагедии работают оперативные службы. Берлин. Германия Фото: Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press. На месте трагедии работают оперативные службы. Берлин. Германия

Он мычал: «Уау, уау»

Пока в полиции называют в качестве главной версии так называемый амок — состояние острого психического помешательства (этот термин вошел в европейскую культуру с легкой руки Стефана Цвейга, написавшего новеллу с одноименным названием). В СМИ просочились любительские кадры с места задержания предполагаемого преступника. Они запечатлели мужчину в синем тренировочном костюме и желтом поло, «лысеющего, плотного, с мясистыми руками, который выглядит гораздо старше 29 лет».

Он мычал что-то нечленораздельное вроде «Уау, уау», а еще «Помогите, помогите!» «О какой помощи ты просишь?! Ты только что убил и ранил людей!» — отвечали прохожие, не позволившие ему сбежать. Сначала мужчину отправили на освидетельствование в клинику, а потом уже на допрос, — сообщает берлинский таблоид B.Z.

Известно, что допрос проходит с помощью переводчика — Гор Х. плохо говорит по-немецки, хотя живет в Берлине уже десять лет. Переехал ли он в ФРГ непосредственно из Армении, не сообщается. Никто толком не знает, чем он вообще занимался в Германии.

Зато уже известно, что мужчина стоял на учете полиции, но вовсе не за экстремизм, а за некие кражи.

При этом его признавали склонным к насилию. Также есть свидетельства возможного психического заболевания, — отмечает Spiegel со ссылкой на источники в полиции.

Примечательно, что мать Гора работает медсестрой по уходу за душевнобольными. А его старшая сестра подтвердила таблоиду Bild: «У брата серьезные проблемы». Вместе с тем, по словам 31-летней женщины, она «шокирована случившимся».

Кстати, для совершения преступления Гор воспользовался Renault Clio своей сестры. По сообщениям полиции, «в салоне обнаружили плакат с обвинениями против Турции в геноциде армян». При этом неясно, как эта деталь может пролить свет на мотивы преступления. По крайней мере при обыске квартиры Гора на третьем этаже жилого дома в районе Шарлоттенбург-Норд не нашли ни запрещенной литературы, ни самодельных бомб или оружия, в общем, ничего подозрительного. Да и соседи не считали его маньяком или одержимым фанатиком.

Этот круглый маленький человечек всегда был мил и до крайности любезен. Поверить невозможно, что он мог сотворить что-то подобное! — сокрушаются соседи в беседе с репортерами Bild.

Но на всякий случай жителей округи временно эвакуировали — вдруг Гор Х. действовал не один.

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press На месте трагедии работают оперативные службы. Берлин. Германия Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press. На месте трагедии работают оперативные службы. Берлин. Германия Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Эксперт по взрывчатым веществам в специальном защитном костюме осматривает транспортное средство после инцидента со смертельным исходом. Берлин. Германия Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press. Эксперт по взрывчатым веществам в специальном защитном костюме осматривает транспортное средство после инцидента со смертельным исходом. Берлин. Германия Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press Люди приносят цветы на место трагедии. Берлин. Германия Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press. Люди приносят цветы на место трагедии. Берлин. Германия Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Витрина магазина, где после инцидента застряла машина. Берлин. Германия Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press. Витрина магазина, где после инцидента застряла машина. Берлин. Германия

Амок или теракт?

Как бы то ни было, расследованием занимается отдел убийств берлинской полиции, но вовсе не служба госбезопасности, которая ведет «политически мотивированные дела». «Это значит, что следствие не рассматривает версию теракта как приоритетную», — поясняет Spiegel.

Хотя сами же немецкие власти видят параллели с терактом 2016 года, который произошел совсем рядом — на площади Брайтшайдплац. Тогда Анис Амри врезался на грузовике в посетителей рождественского базара возле Мемориальной церкви имени кайзера Вильгельма (Гедехтнискирхе). Погибли 13 человек, 70 были ранены.

Первое, о чем я подумала: «Ради бога, только не это! Неужели снова?» Мы еще точно не знаем, сознательно ли подозреваемый выбрал место поблизости для совершения своего злодеяния, — призналась мэр Берлина Франциска Гиффай после вчерашней трагедии.

Очевидцы как один утверждают, что водитель авто «давил на газ» и «явно отдавал себе отчет в том, что делает». Задавив женщину и ранив детей, он продолжил свой безумный путь, попутно задев еще двух прохожих, пока не въехал в витрину ювелирного салона. При этом из машины он вышел целым и невредимым, попытавшись укрыться в магазине спортивных товаров. Там его и скрутили смельчаки, передав затем в руки подоспевшей полиции.

Фото: Fabian Sommer/Global Look Press

Со времен громкой атаки на Брайтшайдплац немецкие официальные лица больше не спешат квалифицировать подозрительные происшествия как теракты. А таких происшествий за последнее время было несколько. Например, в августе 2020 года автомобилист в Берлине на городской трассе A100 целенаправленно протаранил трех мотоциклистов. По решению суда, мужчину отправили в психиатрическую больницу. Кстати, Гору Х. еще предстоит пройти тест на вменяемость.

В четверг, 9 июня, мэр Берлина Гиффай, сенатор по внутренним делам Айрис Спрангер и глава полиции Берлина Барбара Словик посетили место преступления. Они выразили соболезнования родным пострадавших детей и прохожих и погибшей учительницы. Как передает Daily Mail, 16-тысячный городок Бад-Арользен охвачен горем. Тут почти все друг друга знают, и, можно сказать, что трагедия коснулась каждого. Поездка местных школьников в столицу должна была стать для них праздником и поощрением за хорошие оценки. А обернулась катастрофой, которую невозможно было вообразить. Местные СМИ пишут, что погибшую учительницу все очень любили. Ее коллега, также сопровождавший группу, сейчас находится в больнице. Берлинские врачи продолжают бороться за жизнь шести тяжелораненых десятиклассников. А вечером отслужат траурный молебен в той самой Гедехтрнискирхе, где отпевали жертв теракта шестилетней давности.