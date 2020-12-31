Кровожадное чудовище: украинцы объявили войну Деду Морозу

https://static.news.ru/photo/533b52d4-4b6c-11eb-89c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Одно из украинских СМИ опубликовало подборку негативных высказываний местных жителей в адрес Деда Мороза. Как выяснилось, многие увидели в символе Нового года отсылку к советскому прошлому, а некоторые и сравнили его с «кровожадным чудовищем».

В одном из Facebook-сообществ журналисты нашли необычный материал со «страшилкой», согласно которой Дед Мороз произошёл от языческих идолов, которым приносили человеческие жертвы. Красный цвет одежды «существа» символизировал кровь, а мешок изначально был предназначен не для подарков, а для человеческих голов. Авторы публикации прикрепили к посту иллюстрацию, на которой Дед Мороз изображён в виде чудовища с рогами.

Другое издание увидело в новогоднем символе «прикрытие репрессий в 1937 году», а также отметило, что сегодня Дед Мороз несёт на себе идеологическое бремя и олицетворяет советские традиции, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что встреча Нового года в нынешнем формате восходит не столько к петровской России, когда праздник официально появился в нашей стране, а к политике большевиков, которые в первые годы советской власти неоднократно меняли отношение к этой дате. Многие помнят открытки или картинки из книг, на которых вождь мирового пролетариата Владимир Ленин водит с детишками хороводы вокруг наряженной ели. Данный почин запечатлел в литературе писатель Александр Кононов в рассказе «Ёлка в Сокольниках», а до этого он упоминался в мемуарах старого революционера Владимира Бонч-Бруевича. После небольшой опалы главный символ торжеств вернулся во второй половине 1930-х вместе с Дедом Морозом и его «социал-прислужницей» Снегурочкой.