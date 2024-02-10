«Кровавая тактика»: в ФРГ назвали основное отличие Сырского от Залужного Spiegel: тактика главкома ВСУ Сырского более агрессивна по сравнению с Залужным

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Александр Сырский

Новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому свойственна более агрессивная военная тактика, чем его предшественнику Валерию Залужному, считают авторы Spiegel. Они отметили, что из-за этого украинцы могут перестать добровольно отправляться в зону боевых действий.

Многие считают Сырского представителем старшего поколения, который придерживается той же кровавой тактики, — говорится в материале.

В издании добавили, что предыдущего главнокомандующего армией в лице Залужного американская сторона обвинила в «слишком робких» действиях во время контрнаступления. Сырского же упрекают в нежелании включать новую тактику и технологии в военное мышление.

Ранее военный корреспондент Даниил Безсонов заявил, что первой целью Сырского на посту главнокомандующего ВСУ станет деблокада Авдеевки. Он отметил, что украинский генерал будет отправлять своих солдат в «мясные штурмы», чтобы показать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он «круче» Залужного.

Кроме того, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что Сырский получил прозвища Мясник и Генерал 200 за многочисленные потери личного состава при операциях под его командованием. По его словам, одной из «заслуг» Сырского является катастрофа ВСУ в Дебальцевском котле в Донбассе.