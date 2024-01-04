Украинский город Кропивницкий остался без света после взрывов

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Энергетические объекты «Укрэнерго» и «Кировоградоблэнерго» получили повреждения в результате взрывов в Кропивницком, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины. По данным ведомства, без электроснабжения остались не только бытовые потребители, но и железная дорога. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала видео с места происшествия.

<...> обесточены воздушные линии. Без напряжения остались бытовые потребители и железная дорога. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Ситуация контролируется, — говорится в сообщении.

ГСЧС Украины утверждает, что в результате взрывов один человек погиб, восемь пострадали, также сообщается о повреждении нескольких зданий и возгорании автомобиля.

Глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов ранее заявил, что в Харькове прогремело несколько взрывов. Начальник Липецкой сельской военной администрации Алексей Слабченко уточнил, что в городе зафиксировали пять взрывов. В том числе нанесен ущерб промышленной зоне.