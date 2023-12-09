Кривой Рог сотрясли взрывы Военкор Котенок: в Кривом Роге прогремели два мощных взрыва

Фото: t.me/dsns_telegram

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели два мощных взрыва, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Он отметил, что прилеты фиксируются во всем регионе. По словам Котенка, в Сумской области удары также пришлись по военным объектам.

Идут прилеты по Днепропетровской области. В Кривом Роге два мощных взрыва. Объекты противника в Сумской области сегодня также подвергались ударам, — уточнил военкор.

Информацию о взрывах в Кривом Роге подтвердило украинское издание «Страна.ua». По его данным, примерно полчаса сигналы воздушной тревоги звучали в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Ранее взрывы прозвучали в находящемся под контролем властей Украины Херсоне, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко. По его словам, это произошло в прибрежных районах города. Он также рассказал о перебоях с электричеством, которые возникли в городе после взрывов.

Кроме того, издание «Инсайдер» писало, что взрывы прозвучали в Киеве. Военная администрация украинской столицы заявила о работе системы ПВО в городе и призвала жителей отправиться в укрытия. В тот момент в Киеве и области работали сирены воздушной тревоги.