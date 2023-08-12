Кривой Рог содрогнулся от мощного взрыва Мэр Кривого Рога сообщил о мощном взрыве на территории города

Мощный взрыв прогремел в Кривом Роге на юго-западе Днепропетровской области Украины, сообщил мэр города Александр Вилкул в своем Telegram-канале. Детали произошедшего он не уточнил.

Уже после взрыва в городе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучат по всей Днепропетровской области, а также в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Telegram-канал «Военкоры русской весны», ссылаясь на украинские информационные ресурсы, пишет о запусках российских ракет.

Вчера сообщалось о серии взрывов в Винницкой и Хмельницкой областях Украины. Кроме того, несколько взрывов зафиксировали в районе киевского аэропорта Жуляны, а также в Херсоне и Бериславе.

Позднее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в столице и призвал жителей города оставаться в укрытиях. Позже он написал, что на территории одного из медицинских учреждений упали обломки боеприпаса. Пострадавших и разрушений, по словам градоначальника, нет.

Вечером 10 августа военкор Юрий Котенок сообщал о прилетах по городу Запорожье, который сейчас контролирует украинская армия. По информации журналиста, удары наносились по промышленным объектам.