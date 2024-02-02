Кривой Рог остался без света и воды из-за взрыва на подстанции

Кривой Рог в Днепропетровской области Украины остался без водоснабжения и электричества из-за повреждения подстанции, сообщает украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Отмечается, что специалисты преступили к осмотру поврежденного оборудования. После этого начнутся восстановительные работы.

К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК «Укрэнерго». В Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что взрывы в ночь на 2 января прогремели в Кривом Роге и Кропивницком на Украине. Подробности происшествий тогда не были приводены, местные власти ситуацию также не комментировали. В это же время, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях страны.