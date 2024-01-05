Критиковавшую Залужного депутата решили отозвать с поста Депутата Рады Безуглую решили отозвать с должности замглавы комитета Рады

Фото: Социальные сети

Марьяна Безуглая

Депутата Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяну Безуглую решили отозвать с поста заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщил в своем Telegram-канале ее коллега Ярослав Железняк. Отмечается, что женщина критиковала главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Он добавил, что данное решение в комитете было принято почти единогласно, воздержался лишь один человек. Далее, пояснил Железняк, вопрос будет рассматриваться на заседании Рады. Решение может принято, если его поддержат 226 депутатов.

Ране Безуглая в своих соцсетях раскритиковала Залужного, который выступил резко против решения президента страны Владимира Зеленского уволить всех областных военных комиссаров. Парламентарий высмеяла генерала, назвавшего лишившихся своих должностей профессионалами, которые, по его мнению, умели делать свою работу.

Безуглая также обратила внимание на ситуацию со «смертельной бюрократией», которая препятствует оперативному вывозу тел украинских солдат. Депутат опубликовала пост о погибшем военном, тело которого несколько дней не вывозили с передовой.