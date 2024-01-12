Критиковавший Зеленского блогер из США умер в украинской тюрьме Такер Карлсон сообщил о смерти американского блогера Лиры в тюрьме на Украине

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Гонсало Лира

Американский блогер Гонсало Лира, который неоднократно критиковал президента Владимира Зеленского, умер в украинской тюрьме, сообщил в Twitter (X) журналист Такер Карлсон. По его словам, за несколько недель до этого во время беседы отец Лиры заявил, что его сына могут убить.

Гонсало Лира — старший заявляет, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена. Гонсало Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали, — говорится в сообщении.

СБУ в мае 2023 года задержала блогера. В декабре бизнесмен Илон Маск потребовал объяснений от президента Украины по поводу ареста Лиры. Таким образом он отреагировал на заявление Карлсона о том, что Лира подвергается пыткам в украинской тюрьме.

В 2022 году Лира заявил, что США могут устроить провокацию против России в Восточной Европе с участием Литвы и Польши. Он пояснил, что НАТО планирует спровоцировать Москву на применение военной силы в Калининградской области.