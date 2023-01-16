Ламбрехт подала в отставку с должности министра обороны ФРГ

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Кристина Ламбрехт

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт подала заявление о снятии со своей должности, пишет Die Welt. Она отправила прошение об отставке на имя канцлера ФРГ Олафа Шольца. Политик занимала пост министра обороны с декабря 2021 года.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца отправить ее в отставку, — сообщает издание.

Ранее в Минбороны ФРГ назвали слухами сообщения о возможной отставке Ламбрехт. При этом издание Bild сообщило, что инициатива об уходе с поста исходила от нее самой, а не от офиса канцлера Германии. Срок отставки не назывался.

Журнал Spiegel ранее писал, что пост нового министра обороны ФРГ получит сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайл, который является сторонником дипломатии и переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

В материале отмечалось, что после возможной отставки Ламбрехт канцлеру ФРГ нужен человек с большим политическим боевым весом. Бывший военный комиссар ВС ФРГ Ханс-Петер Бартельс подчеркнул, что новый министр обороны должен быть напористым и готовым к проведению реформ.