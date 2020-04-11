Крестный ход накануне Пасхи перенесли от Колизея в Ватикан

Традиционный крестный ход перед Пасхой впервые провели у собора Святого Петра в Ватикане, а не рядом с Колизеем, как это было свыше полвека в Риме. Эфир процессии с участием Папы Римского Франциска транслировали в прямом эфире ряд телеканалов, а также онлайн.
Десять человек прошли небольшой путь от обелиска в центре площади Святого Петра до лестницы собора. В торжестве принимал участие бывший заключённый из Падуи,
На совершенно пустой площади сейчас установлено деревянное распятие, избавившее город от чумы в XVI веке. Традиция проводить крестный ход у стен Колизея была ведена ещё в 1750 году Папой Римским Бенедиктом XIV. Но она прерывалась почти на 100 лет, а в 1964 году — возобновилась.
В ходе процессии Папа Римский Франциск упомянул, что «сегодня на кресте» те медики и священники, которые погибли от коронавируса. В Турине же в субботу, 11 апреля, накануне католической Пасхи, будет выставлена Туринская плащаница. Реликвию также покажут в режиме онлайн, а уже в сам праздник — 12 апреля — понтифик выступит в прямом эфире с традиционным обращением к верующим.
Выступление будет также походить на пустой площади из-за пандемии коронавируса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что русская православная церковь (РПЦ) рекомендовала верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху и воздержаться от посещения храмов в один из главных христианских праздников.
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