«Кресло Черчилля»: дипломат рассказал о выходке Зеленского в Лондоне Дипломат Пристайко: Зеленский вопреки запрету сел в кресло Черчилля в Лондоне

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сел в кресло Уинстона Черчилля во время посещения музея бывшего британского премьер-министра, рассказал бывший посол республики в Лондоне Вадим Пристайко в интервью журналистке Наталье Мосейчук. Сотрудник музея сообщил, что делать этого нельзя, но Зеленский проигнорировал его предупреждение.

Во время визита президента Зеленского в музей Черчилля служитель, который там работает, говорит, что вон кресло Черчилля стоит, в котором он сидел, принимая решения, — отметил дипломат.

После этого работник спросил у президента Украины, почувствовал ли он себя Черчиллем. Все посмеялись, а Зеленский, по словам Пристайко, заявил, что и правда «почувствовал в себе что-то такое».

Ранее сообщалось, что в школах американского Сан-Франциско распространяются комиксы о президенте Украины Владимире Зеленском. Военкор Даниил Безсонов пояснил, что в комиксах рассказывается о политических заслугах украинского лидера. Военкор добавил, что комиксы являются хорошим инструментом доставки информации не только детям, но и взрослым, в данном случае — они воспитывают русофобию с малых лет.

До этого журналист Дэнни Хайфон в своем видеоблоге на YouTube заявил, что Зеленский повел себя глупо в ходе визита в швейцарский Давос. По его мнению, украинский лидер не сумел никого вдохновить и выглядел «как полный дурак». Хайфон подчеркнул, что Зеленский прибыл в Швейцарию с требованием о новых санкциях против России, но не принес Западу «надежду и энтузиазм».