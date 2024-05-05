В Киеве придумали, как вернуть призывников из-за рубежа Азаров: Киев хочет приостановить действие заграничных документов украинцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Украины хотят приостановить действие всех заграничных документов, в частности паспортов и водительских удостоверений, для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, живущих за рубежом, заявил в Telegram-канале экс-министр страны Николай Азаров. Он отметил, что Киев ждет поддержки инициативы со стороны Евросоюза.

Киев готов с 1 июня приостановить действие заграничных паспортов и водительских удостоверений всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих за границей. Независимо от срока их окончания! [Президенту Украины Владимиру] Зеленскому нужна только отмашка от ЕС, — уточнил Азаров.

Политик обратил внимание, что предыдущая идея Киева остановить выдачу документов и оказание консульских услуг себя не оправдала. По данным Азарова, из-за этих мер на Украину вернулись только 50 призывников.

Ранее представитель госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что граждане Украины, как правило, пытаются покинуть страну через Молдавию. По его словам, они уезжают через транзитную дорогу в Одесской области. При этом нередко машины бросают прямо на трассе. Украинская погранслужба делает все, чтобы предотвратить подобные случаи, добавил он.

Также министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что республика поддерживает беженцев с Украины, но не тех, кто уклоняется от военного призыва на родине. При этом он подчеркнул, что у Праги ограниченные возможности по вопросу возвращения граждан призывного возраста на Украину.