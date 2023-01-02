Сотрудницу украинского «Иностранного легиона» обвинили в краже лекарств Daily Mail: сотрудницу украинского «Иностранного легиона» обвинили в краже лекарств

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директора по связям с общественностью «Иностранного легиона» Украины обвиняют в краже лекарств для военных на сумму $2,5 млн и пожертвований, сообщает Daily Mail со ссылкой на отчет офицера легиона. По информации издания, речь идет об уроженке Венгрии Эмеше Файк, которая ранее проживала в Австралии и Португалии. Служба безопасности Украины проводит расследование.

В отчете Файк обвиняется в том, что она стояла за исчезновением партии медикаментов на сумму $2,5 млн <...> и выкачиванием пожертвований, — говорится в сообщении.

По словам автора отчета, в октябре на склад в Киев прибыла партия лекарств, однако до фронта они так и не дошли. Файк заявила, что не знала о существовании партии медикаментов, однако сотрудник, ответственный за их доставку в Киев, утверждает, что она присутствовала при их прибытии на склад.

Согласно составившему отчет офицеру, Файк также конфисковала крупные пожертвования для украинских солдат. Отмечается, что до недавнего времени у легиона были две организации для сбора пожертвований, которые были созданы при участии директора по коммуникациям и полностью ей контролировались.

Как отмечает издание, девушку уже обвиняли в мошенничестве в Австралии и Португалии.

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