Кравчук: Зеленский и Путин должны поговорить без западных партнёров

https://static.news.ru/photo/9963dcd2-94a6-11e9-b5e1-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Sergey Kovalev/Ukraine Look/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться и поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным наедине, без участия западных партнёров. такое мнение высказал глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире «Радио НВ».

Зеленскому не нужна постоянно нянька, — заявил Кравчук, отвечая на вопрос, стоит ли украинскому президенту встречаться с Путиным тет-а-тет.

При этом Кравчук подчеркнул, что позиция США, ЕС, НАТО и всех оппонентов России и тех, кто поддерживает Украину, выражена «чётко и однозначно». Зеленский может опираться на данную позицию, однако во главе угла должны оставаться интересы непосредственно Украины.

Бывший украинский лидер не сомневается, что встреча двух президентов состоится, после чего страны «пойдут шаг за шагом к урегулированию других отношений».

Какими они будут — это будет в порядке обсуждения, — отметил Леонид Кравчук.

Ранее Владимир Путин заявил, комментируя предложение Зеленского о личной встрече, что если речь на ней пойдёт об обсуждении проблем Донбасса, то для этого необходимо встречаться с лидерами ДНР и ЛНР. При этом российский президент готов принять украинского коллегу в Москве в любое время, если речь на встрече пойдёт о развитии двусторонних отношений стран.

Позднее Владимир Зеленский поручил своему офису организацию встречи с Путиным. В качестве одного из возможных мест встречи украинский президент предложил выбрать Ватикан.