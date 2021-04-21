Кравчук заявил о готовности внука стрелять в людей с флагами России

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↵Семья бывшего украинского лидера и главы киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука поддержала его слова о готовности защищать Украину от людей «с российскими флагами». Об этом рассказал сам политик. Он отметил, что его внук готов даже стрелять по гражданам «с флагами РФ».

Они (члены семьи Леонида Кравчука. — NEWS.ru) готовы пойти вместе со мной. Жена уже не пойдёт, потому что она не умеет держать винтовку в руках. Но сын, внук и другие сказали, что это правильная позиция каждого гражданина, который является патриотом и должен защищать свою землю, семью, детей, страну, — заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Кравчук добавил, что высказал «позицию пожилых людей». Он также напомнил о своей готовности «хоть сегодня» встретиться с главой РФ Владимиром Путиным для обсуждения деэскалации конфликта в регионе.