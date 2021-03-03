Кравчук выразил протест из-за разрешения ДНР открывать упреждающий огонь

https://static.news.ru/photo/0ae1e722-7c37-11eb-9f1f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук выразил протест из-за разрешения властей самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) открывать упреждающий огонь по позициям украинской армии.

Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода России из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения минских договорённостей, — заявил Кравчук.

Ранее стало известно, что подразделениям Народной милиции самопровозглашённой ДНР разрешили открывать огонь на подавление огневых точек Вооружённых сил Украины.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

С 27 июля прошлого года в Донбассе действуют дополнительные меры контроля перемирия, которое должно продлиться до полного урегулирования кризиса в регионе.

Как сообщал NEWS.ru, на заседании партии «Слуга народа» украинские депутаты обсудили законопроект о создании территориальных центров комплектования на базе военкоматов и о срочном призыве на службу резервистов при возобновлении боевых действий в Донбассе.