Кравчук: власть в Киеве не обсуждает особый статус Донбасса в конституции

https://static.news.ru/photo/27e9fd5a-21b0-11eb-8515-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Парламент Украины собирается принять закон об особенностях местного самоуправления в Донбассе, учитывая пожелания некоторых районов Донецкой и Луганской областей, при соблюдении ряда условий, однако не планирует закреплять особый статус Донбасса в Конституции Незалежной. Такую позицию киевской власти, обозначенную в подготовленном ею «Плане совместных шагов», озвучил руководитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Мы говорим об особенных условиях местного самоуправления на этих территориях, которые должны быть закреплены законом. Рада такой закон должна принять и примет. В нём будут учтены особенности исполнительной власти, представительской, вопросы, связанные с правовыми аспектами и многими другими слагаемыми общественной жизни, — рассказал политик в интервью ТАСС.

В Киеве осознают, что Донбасс сильно отличается от других регионов страны, в связи с чем Верховная рада готова предусмотреть особые условия самоуправления.

Через шесть лет войны представить, что в Донбассе такие же условия, как во Львовской области, — это просто фантазия, мы это понимаем, — считает Кравчук.

По его словам, закон об амнистии участников вооружённого конфликта в Донбассе, под которую не подпадут виновные в тяжких преступлениях, в Верховной раде примут после выборов и формирования местных органов власти на этих территориях.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведение на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера. После того как результаты выборов будут признаны ОБСЕ, в силу вступит закон «Об особом порядке местного самоуправления».

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские власти получат от Всемирного банка $100 млн на развитие экономики на подконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом рассказал глава Незалежной Владимир Зеленский.