Кравчук рассказал, почему общался с главой ДНР на российском телевидении

https://static.news.ru/photo/8ad5daaa-71de-11eb-a4d2-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Евгений Котенко/РИА Новости

87-летний глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему разговаривал в эфире Первого канала с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

По его словам, во время прямого эфира к разговору неожиданно подключился Пушилин. В московской студии Кравчуку предложили задать ему вопрос, который политик до этого адресовал российскому ведущему.

Ну скажите, чтобы Леонид Макарович — первый президент Украины — испугался Пушилина и убежал с телеканала или отключился, в России сказали бы, что он не имеет позиции, не имеет реальных полномочий, что он всего боится, — заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Политик подчеркнул, что никого не боится и будет отставить национальные стратегические интересы Украины в разговорах с любыми собеседниками. Кравчук добавил, что журналисты не предупредили его, что к разговору подключится глава ДНР.

Выступая на российских телеканалах или любых других, я постоянно и системно говорю о государственной национальной позиции Украины, что мы не пойдём на какие-то уступки, — отметил первый президент Украины.

Он считает своей задачей разъяснение позиции Украины по урегулированию конфликта в Донбассе.

Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов полагает, что политический диалог между Украиной и Донбассом возможен при наличии политической воли. Это подтвердил разговор Кравчука и Пушилина.

На Украине негативно восприняли разговор между политиками. Депутат Рады Ирина Геращенко назвала его недопустимым. Первого президента Украины защитил глава МВД Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Кравчук может делать намного больше, чем другие политики из-за своего исторического статуса и роли в обретении независимости Украины.

Как писал NEWS.ru, ранее Кравчук признал невозможность договориться с Россией о судьбе Донбасса. Это происходит из-за поведения Москвы, которая отрицает своё участие в конфликте и считает себя посредником. считает экс-президент Украины.