Кравчук рассказал о сроках утверждения плана «Б» по Донбассу

https://static.news.ru/photo/8ad3543a-38a2-11eb-85e8-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: РИА Новости

План «Б» киевских властей по Донбассу будет утверждён в начале следующего года. Об этом заявил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.

Я думаю, что в начале нового года, — цитирует РИА Новости ответ Кравчука на вопрос о сроках утверждения плана.

Он добавил, что лично принимает участие в его разработке. При этом Кравчук не стал отвечать на вопрос, предлагал ли он Совету национальной безопасности и обороны Украины идею об исключении России из международной расчётной системы SWIFT.

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал о содержании плана «Б» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. По его словам, он мало чем отличается от плана бывшего президента Украины Петра Порошенко и основан на введении миротворцев в регион.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведение на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера. После того как результаты выборов будут признаны ОБСЕ, в силу вступит закон «Об особом порядке местного самоуправления».

Как сообщал NEWS.ru, глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россию следует отключить от международной расчётной системы SWIFT. По его словам, это будет санкция за ситуацию на юго-востоке Украины.