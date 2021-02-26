Кравчук рассказал, что должна сделать Украина для отрыва от России

https://static.news.ru/photo/8f60cc8c-7815-11eb-a4a0-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина должна вступить в Евросоюз и НАТО, чтобы окончательно «оторваться» от РФ, заявил экс-глава Незалежной и руководитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

Кроме того, Киеву нужно добиться статуса особого партнёра Соединённых Штатов Америки. Он отметил, что «аппетиты России» не закончатся на соседней стране. По словам политика, главным врагом Киева является президент РФ Владимир Путин.

Я всегда говорил, что пока мировое сообщество — Европа, США — все вместе, конечно, при активном и непосредственном участии Украины, не заставят Россию уйти из Донбасса и Крыма, не заставят Россию жить по нормам международного права, война [в Донбассе] не закончится. Даже если Украина к этому стремится, — рассказал Кравчук журналистам немецкого издания Deutsche Welle.

Он посетовал на отсутствие результатов переговоров в рамках Минских соглашений. «Война продолжается», а сейчас, в 2021 году, Украина сталкивается с последствиями конфликта: КПП, обмены пленными, гуманитарные трудности. Кравчук также объяснил причину обиды нынешнего руководителя страны Владимира Зеленского на Россию.

По его мнению, украинский лидер разочарован тем, что не смог договориться с РФ о прекращении боевых действий в Донбассе. Кравчук сравнил Зеленского с его предшественником Петром Порошенко, который верил, что за неделю-две сможет завершить войну, однако этого не произошло. Зеленский столкнулся с такой же проблемой.

Ранее представители США и Евросоюза в ООН сообщили, что Россия блокирует любые варианты урегулирования конфликта в Донбассе. Американский дипломат Родни Хантер упрекнул Москву в агрессивных действиях на востоке Украины и призвал вывести войска, которые якобы присутствуют в Донбассе. Представитель США также заявил, что Россия должна перестать поддерживать «своих марионеток и другие вооружённые группировки», писал NEWS.ru.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.