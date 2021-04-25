Кравчук призвал Зеленского не ехать «на поклон» к Путину

https://static.news.ru/photo/8b27c5b0-a6a7-11eb-8942-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

87-летний глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует ехать на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Москву. Об этом сообщает телеканал «Дом».

Это что, на поклон ехать к Путину? Тот, кто предлагал, наверное, не очень соображает, что происходит сегодня в Донбассе, в Крыму, — заявил Кравчук.

Он пояснил, что сначала нужно «прекратить войну», а потом «продуктивно и по закону» решать вопросы.

20 апреля украинский президент Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на территории Донбасса, где идут боевые действия. Глава РФ ответил, что украинскому президенту следует вести переговоры с лидерами ДНР и ЛНР, затем уже встречаться с лидерами третьих стран, которой является и Россия.

На следующий день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что официальных запросов со стороны Киева о переговорах не поступало. Позже он проинформировал, что главе государства доложили о предложении украинского лидера провести встречу.

26 апреля Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание встретиться. Он пояснил, что дал поручение глава своего офиса согласовать дату и место встречи. Вместе с тем, Песков рассказал, что пока нет каких-либо конкретных договорённостей по встрече. Он также не стал уточнять, появятся ли новые данные в ближайшее время.