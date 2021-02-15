Кравчук признал невозможность договориться о судьбе Донбасса с Россией

https://static.news.ru/photo/c6c451e6-6fa3-11eb-839c-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Руководитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что практически невозможно договориться с Россией об урегулировании конфликта в Донбассе.

То есть мы должны смотреть правде в глаза, и не надо думать, что что-то может измениться в ближайшее время. Движения вперед, к сожалению, нет, — заявил Кравчук в интервью изданию «РБК-Украина».

По его словам, возможность договориться затрудняет поведение России, которая считает себя посредником, и отрицает своё участие в конфликте.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко, занимающий пост главы партии «Европейская солидарность», потребовал вернуть украинских военных на прежние позиции в Донбассе. Политик считает перемирие в регионе фикцией. По его словам, только с начала 2021 года там погибли 13 военных.

Как писал NEWS.ru, Россия продолжит помогать русскоязычному населению Донбасса, поскольку больше некому этого делать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Военный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и длится до сих пор. Тогда в стране произошла смена власти в результате Майдана, а Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками — ЛНР и ДНР. Ни одно государство не признаёт их. Киев пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.