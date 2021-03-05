Кравчук пригрозил «серьёзными шагами» России из-за разногласий по Донбассу

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Депутат бундестага от фракции «Левые» Андрей Хунко заявил, что антироссийские санкции Евросоюза ещё больше усугубят противоречия в то время, как сторонам требуется сотрудничать, чтобы реагировать на глобальные вызовы.

Отношения ЕС с Россией достигли исторического минимума, о чём я очень сожалею. Недавние решения о санкциях, вероятно, ещё больше этому поспособствуют, — приводит РИА Новости слова немецкого парламентария. Хунко отметил,...