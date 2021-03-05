Кравчук пригрозил «серьёзными шагами» России из-за разногласий по Донбассу

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил российской стороне «серьёзными шагами», если Москва не признает себя стороной конфликта на востоке Украины.
Если Россия и в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а является лишь наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике и что её вывести из него можно лишь радикальными шагами, — заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
Он добавил, что в настоящее время делегация обсуждает возможные варианты таких «шагов». Кравчук также отметил, что Россия не хочет мира на Украине, её цель — оставить ситуацию в нынешнем положении.
Мы сделаем всё, чтобы поставить Россию в рамки международного права, — заключил политик.
Ранее стало известно, что украинские власти призвали администрацию президента США Джо Байдена ввести в отношении России «новый всеобъемлющий санкционный режим». Ограничения должны коснуться строящегося газопровода «Северный поток — 2».
Как сообщал NEWS.ru, Кравчук заявил ранее, что единственной возможностью для Украины сохранить суверенитет является скорейшее вступление в НАТО.