Кравчук предрёк России потери

Экс-президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу, предрёк России «потери», обвинив её в «антицивилизованном» поведении.
В интервью телеканалу «Апостроф» он
По его мнению, необходимо усилить дипломатическое и экономического давление на Москву, а также ограничить доступ России к международным финансовым инструментам.
Ранее Кравчук уже обещал Москве «много разных санкций». Политик полагает, что именно таким способом может быть решён конфликт в Донбассе, военными действиями восстановить контроль над территориями ДНР и ЛНР Киеву не удастся.
Как писал NEWS.ru, Кравчук выразил желание посетить Крым. При это он отметил, что с учётом нынешней политической обстановки этот визит вряд ли принесёт ему «большую радость». Он также предположил, что российское руководство не оценит эту поездку.
Власти Крыма в ответ на слова Кравчука заявили, что регион открыт для всех, кто хочет объективно и взвешенно оценить обстановку. Там также предположили, что политику будет трудно не признать, что крымчане сделали правильный выбор в пользу воссоединения с Россией.