Кравчук предрёк России потери

https://static.news.ru/photo/fa97ca7c-6240-11eb-afe8-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Экс-президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу, предрёк России «потери», обвинив её в «антицивилизованном» поведении.

В интервью телеканалу «Апостроф» он предположил , что РФ в ближайшее время не изменит свою политику в отношении Донбасса и призвал Запад усилить санкции.

По его мнению, необходимо усилить дипломатическое и экономического давление на Москву, а также ограничить доступ России к международным финансовым инструментам.

Ранее Кравчук уже обещал Москве «много разных санкций». Политик полагает, что именно таким способом может быть решён конфликт в Донбассе, военными действиями восстановить контроль над территориями ДНР и ЛНР Киеву не удастся.

Как писал NEWS.ru, Кравчук выразил желание посетить Крым. При это он отметил, что с учётом нынешней политической обстановки этот визит вряд ли принесёт ему «большую радость». Он также предположил, что российское руководство не оценит эту поездку.

Власти Крыма в ответ на слова Кравчука заявили, что регион открыт для всех, кто хочет объективно и взвешенно оценить обстановку. Там также предположили, что политику будет трудно не признать, что крымчане сделали правильный выбор в пользу воссоединения с Россией.