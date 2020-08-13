Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Швецию

https://static.news.ru/photo/eb721bc6-dd5a-11ea-95ae-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Zuma\TASS

Глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает возможным перенос площадки переговоров из Белоруссии в другую страну.

Беларусь участия в трёхсторонней группе не принимает. Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы тогда и будем искать другое место <...> Можно взять совсем нейтральное государство, та же Швеция, — цитирует его РИА Новости.

Некоторое время назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по Донбассу в Минске не будут прекращаться из-за протестных акций. По его словам, очередное заседание контактной группы должно состояться 18 августа.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. Демонстранты недовольны итогами голосования, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, слезоточивого газа и других спецсредств. В стычках пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч митингующих.

Ранее NEWS.ru писал, что Кравчук предложил отказаться от термина «особый статус» в отношении Донбасса и использовать вместо него понятие «особый режим административного управления». По его словам, это соответствует проводимым в стране реформам в сфере местного самоуправления и законодательству.