Кравчук пожаловался на невозможность договориться с РФ

https://static.news.ru/photo/0974b0dc-6228-11eb-b69f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый лидер Незалежной и руководитель делегации от Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что без влияния мирового сообщества на Москву договориться по Донбассу с ней почти невозможно. Он добавил, что если Кремль оказывает давление и врёт, что Украина должна поступать так же, однако привлечь международных партнёров, в том числе Соединённые Штаты Америки.

Политик считает, что с помощью Белого дома удастся заставить РФ выполнить договорённости, а не интерпретировать их в своих интересах, передаёт телеканал «НАШ».

Когда я побыл на этих встречах [ТКГ] и увидел, что это фальшивка; что они (представители РФ. — NEWS.ru) говорят одно, а делают другое; что они думают, что можно обмануть Украину и она пойдёт на какие уступки, только односторонние; что она будет сдавать национальные интересы ради каких-то непонятных целей, — я сделал выводы, что ни о чём договориться [с РФ] в нормальных условиях невозможно, — считает Кравчук.

Он добавил, что на следующей встрече ТКГ спросит у представителей РФ, поддерживает ли она реализацию доктрины «Русского Донбасса», где нет ни слова об интересах Украины. Если да, то Кремль должен прямо заявить об этом, считает Кравчук.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов. Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что представители непризнанных народных республик на востоке Украины обсуждают вопрос об обмене пленными при посредничестве главы политсовета парламентской фракции «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука, так как ответственные представители власти не занимаются этим вопросом.