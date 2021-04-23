Кравчук назвал условия разрыва отношений с Москвой

https://static.news.ru/photo/22fcf6e0-a43b-11eb-8c80-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Olena Khudiakova/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

Первый президент Украины, глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что условием для разрыва дипломатических отношений с Москвой станет отказ от переговоров в «минском» и «нормандском» форматах. Об этом сообщает УНИАН.

Политик подчеркнул что инициатива о прекращении диалога должна исходить именно со стороны Москвы.

Вот тогда немедленно встаёт вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений. Немедленно, на второй день, — заявил Кравчук.

По его словам, вопрос прекращения этих отношений не является первоочередной проблемой, поскольку в переговорах кроме России и Украины задействованы и другие страны.

Бывший глава Украины убеждён, что отношения Киева и Москвы следует сохранить для поиска возможностей по возвращению Крыма и Донбасса под контроль Киева. По его словам, власти должны восстановить неприкосновенность украинской территории и восстановить Украину 1991 года.

Ранее Кравчук заявил, что готов защищать свою страну от России с оружием в руках. Он пояснил, что чувствует себя патриотом и защитником украинской земли и возьмёт оружие в руки в том случае, если Москва «надумает» вынуждать Киев действовать при помощи силы.