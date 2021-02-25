Кравчук назвал Путина главным врагом Украины

https://static.news.ru/photo/df422200-7810-11eb-8680-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: facebook.com/1leonidkravchuk

Бывший украинский президент Леонид Кравчук считает главу России Владимира Путина главным врагом Украины. Он утверждает, что российский лидер самостоятельно принимает все решения, а затем передаёт их своим подчиненным, которые их исполняют.

Кравчук включил в список исполнителей распоряжений Путина и глав Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, он также заявил о готовности лично пообщаться с российским президентом, при условии, что тот уйдёт с Украины. Последний раз Кравчук общался с Путиным, когда президентом Украины был ещё Виктор Янукович.

Я бы сказал сначала, что для того чтобы я с ним общался, он должен принять решение уйти из Украины. А так, общаться не о чём. Он является реальным врагом Украины. А не Пушилин, который, как и другие, ничего не решает, а лишь выполняет. Всё решает Кремль и решает один человек в России. Имя этого человека — Владимир Владимирович Путин, — отметил он в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle

Он также объяснил причину обиды нынешнего руководителя страны Владимира Зеленского на Россию. По его мнению, украинский лидер разочарован тем, что не смог договориться с РФ о прекращении боевых действий в Донбассе. Кравчук сравнил Зеленского с его предшественником Петром Порошенко, который верил, что за неделю-две сможет завершить войну, однако этого не произошло. Зеленский столкнулся с такой же проблемой.

Ранее представители США и Евросоюза в ООН сообщили, что Россия блокирует любые варианты урегулирования конфликта в Донбассе. Американский дипломат Родни Хантер упрекнул Москву в агрессивных действиях на востоке Украины и призвал вывести войска, которые якобы присутствуют в Донбассе. Представитель США также заявил, что Россия должна перестать поддерживать «своих марионеток и другие вооружённые группировки», писал NEWS.ru.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа (ТКГ). В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России. Главой украинской делегации в ТКГ стал бывший президент Леонид Кравчук.