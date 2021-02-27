Кравчук: Кремль не отказался от идеи Украины «под Россией»

https://static.news.ru/photo/c8807124-79ba-11eb-8135-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Первый лидер Украины и руководитель делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук связывает обострение ситуации в Донбассе с санкциями против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и нескольких телевизионных каналов.

Он добавил, что эскалация на юго-востоке Незалежной не является прямой местью Кремля за давление на РФ, передаёт Deutsche Welle.

Я не думаю. Это не месть. Потому что они (власти РФ. — NEWS.ru) никогда не прекращали реализацию идеи, что Украина должна быть «под Россией», никогда. Этот тезис никто не отменял, — рассказал Кравчук.

Он также считает, что Киев сможет «освободиться» от РФ, когда станет членом ЕС и НАТО, а также получит статус особого партнёра США.

Медведчук считает санкции в отношении себя и супруги Оксаны Марченко «торжеством анархии». Он подчеркнул, что ограничительные меры не могут применяться без решения суда. Политик полагает, что украинские власти его боятся и поэтому поступают таким образом. Глава ОПЗЖ пообещал продолжать политическую борьбу, а также предупредил, что не предаст страну, где похоронены родители и учатся его дети.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники украинского оппозиционного телеканала «Перший Незалежний», вещание которого было приостановлено практически сразу после начала, намерены пожаловаться на действия властей в Евросоюз и международные организации.