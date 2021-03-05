Кравчук назвал единственный способ по сохранению независимости Украины

https://static.news.ru/photo/877ad57a-7db1-11eb-b829-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Единственным шансом Украины на сохранение независимости и отстаивание своих интересов является вступление в НАТО. Об этом заявил первый президент страны Леонид Кравчук.

Мы говорим обо всём сейчас, о гривне, о её курсе, а вопрос один важнейший — Украина должна быть в НАТО. Другого варианта для Украины нет, — заявил политик в эфире телеканала «1+1».

По его словам, руководству страны в ближайшее время предстоит выполнить всё, что от него потребует Североатлантический альянс, чтобы Украина оказалась в НАТО.

Вступление в Североатлантический альянс было названо на Украине целью внешней политики с 2016 года. Тогда власти страны получили статус партнёра расширенных возможностей Альянса. Члены НАТО должны будут помогать Украине в реформах армии, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2020 года заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что власти рассчитывают на вступление в Североатлантический альянс к 2030 году. Она пояснила, что сильным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и активизации усилий станет предоставление Киеву плана действий по членству в НАТО.