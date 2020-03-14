https://static.news.ru/photo/196683a8-6602-11ea-a4c2-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук (слева) Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент Украины Леонид Кравчук публично поспорил с главой фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Ириной Геращенко, которая возмутилась возможностью прямого диалога между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса. Перепалка произошла в эфире телеканала «Україна».

Геращенко заявила, что лидеры Донецкой и Луганской народных республик, поставившие подписи под Минскими соглашениями, — это «частные лица», которых «пригласила» Россия. В ответ на это Кравчук подчеркнул, что сами подписи под документом являются свидетельством того, что ДНР и ЛНР являются равными субъектами Минских соглашений, поэтому должны участвовать в переговорном процессе.

Однако Геращенко усмотрела за действиями глав народных республик руку Москвы.

Вы знаете, Путин всё это придумал, а Украина переиграла тогда. А сегодня она сдала свои дипломатические позиции, — сказала соратница Порошенко.

Такой аргумент оказался неубедительным для экс-президента. Реакция оппонентки возмутила его.

Что она переиграла? Кого вы хотите обдурить? <...> Если поставлены подписи под документами, акцентирую, эти подписи имеют равную силу, — эмоционально ответил Кравчук.

Он напомнил, что Минские соглашения Киев утвердил при президентстве Петра Порошенко, ныне возглавляющего партию «Европейская солидарность». При этом украинская делегация и Порошенко согласились на то, чтобы представители ДНР и ЛНР подписали соглашение.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений повлечёт для Киева катастрофические последствия. При этом он призвал пересмотреть договорённости.