Кравчук: «Амнистия до выборов в Донбассе нереальна»

https://static.news.ru/photo/f1eaa3fa-21ad-11eb-ab12-fa163e074e61_660.jpg Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Закон об амнистии участников вооружённого конфликта в Донбассе, под которую не подпадут виновные в тяжких преступлениях, в Верховной раде примут после выборов и формирования местных органов власти на этих территориях. Об этом сообщил глава украинской делегации в трёхсторонней Контактной группе Леонид Кравчук.

Когда будет создана местная власть после выборов на неподконтрольной территории, украинским парламентом будет принят и закон об амнистии. Амнистия до выборов нереальна, — цитирует ТАСС политика.

По его словам, в документе будут учтены особенности региона и мировой опыт в этих вопросах. Для определения тех, кто подпадает под амнистию, руководитель украинской делегации допустил создание специальных комиссий с участием местных властей Донбасса.

Каждый человек будет рассматриваться отдельно. Его вина должна быть доказана по закону через суд. Невинные люди не должны пострадать. А военные преступники и те, у кого руки в крови, кто убивал, они не могут быть амнистированы, — заключил Кравчук.

Вместе с тем подписанный в феврале 2015 года Комплекс мер по выполнению Минских соглашений предполагает «обеспечить помилование и амнистию путём введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины». Такое обязательство закреплено в пятом пункте соглашений, и его выполнение предшествует пунктам о проведении в регионе новых выборов и предоставлении Донбассу особого статуса.

Ранее глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию на востоке страны Леонид Кравчук высказался о возможном проведении выборов в Донбассе. По его словам, они могут состояться только при одном условии. Сначала Киев предлагает синхронную демилитаризацию этой территории, вывод всех незаконных вооружённых формирований, оружия. Потом Украина берёт под свой личный контроль границу и территорию, не принимая какие-то сегодня шаги, которые могут быть предприняты через полгода-год. Таким образом, речь идёт о передаче Киеву контроля над участком границы с РФ в Донбассе. Кравчук отметил, что Украина готова обсуждать создание условий для проведения выборов в регионе. Уже после выполнения условий путём выборов будет формироваться местная власть, которая, как ожидается, будет сотрудничать с Украиной, а правительство страны возьмёт на себя ответственность за создание условий для жизни людей на этих территориях.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведение на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера. После того как результаты выборов будут признаны ОБСЕ, в силу вступит закон «Об особом порядке местного самоуправления», писал NEWS.ru.